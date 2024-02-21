Франція

Наступного літа може відбутися черговий трансфер з французької команди.

Декілька клубів з топових чемпіонатів цікавляться талановитим півзахисником Ейнджелом Гомесом - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Назви команд наразі не уточнюються, контракт Гомеса з Ліллем буде до 2025 року.

У складі клубу Ейнджел виступає з 2020 року, коли перейшов в якості вільного агента з Манчестер Юнайтед.

Цього сезону 23-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 6 асистів.