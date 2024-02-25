Франція

Футболіст Бордо невдало впав на газон після зіткнення з суперником.

Нападник Бордо Альберт Еліс отримав серйозну травму голови у матчі 26 туру французької Ліги 2 проти Генгама (1:0).

Вже на десятій хвилині 28-річний гондурасець у боротьбі із захисником Генгама пробив головою, відправивши м'яч у поперечку, після чого впав на газон, вдарившись потилицею.

Внаслідок удару об газон футболіст знепритомнів і протягом восьми хвилин йому надавала допомогу медична бригада.

Після цього Еліса на ношах винесли за межі поля та відправили до лікарні, де пізніше його було введено у штучну кому.

За останньою інформацією, Елісу було проведено операцію, яка пройшла успішно. На даний момент він перебуває в оточенні своєї сім'ї.

Детальні деталі травми поки що не опубліковані, але за даними ЗМІ, ушкодження більш серйозне, ніж перше припущення — перелом вилицевої кістки.

Нинішнього сезону Еліс провів 20 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав два асисти.

Після 26 турів Бордо, в якому виступає українець Данило Ігнатенко, набрав 35 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці Ліги 2.