Франція

У французькому клубі виступає український півзахисник Данило Ігнатенко.

Бордо на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став колишній гравець Ліверпуля та збірної Іспанії Альберт Рієра.

Угода з 41-річним іспанцем розрахована до літа 2025 року.

На своїй новій посаді Рієра замінив Давида Гюйона, якого було звільнено за незадовільні результати минулого тижня.

До цього Рієра працював асистентом у Галатасараї, після чого очолював словенські клуби – Олімпія та Целе.

Після десяти турів Бордо, в якому виступає український півзахисник Данило Ігнатенко, набрав 11 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці Ліги 2.