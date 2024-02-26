Франція

Парижани вже шукають заміну Мбаппе.

Вінгер італійського Наполі Хвіча Кварацхелія став одним із основних кандидатів на заміну нападника французького ПСЖ Кіліана Мбаппе. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, також у шорт-лист парижан входять нападник неаполітанців Віктор Осімген та вінгер Мілана Рафаель Леау. Але саме варіант із запрошенням 23-річного грузина є приоритетним для ПСЖ.

Діючий контракт Кварадони з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його 80 млн. євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія зіграв за Наполі 33 матчі, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.