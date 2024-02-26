Парижани вже шукають заміну Мбаппе.
Хвіча, Getty Images
26 лютого 2024, 18:17
Вінгер італійського Наполі Хвіча Кварацхелія став одним із основних кандидатів на заміну нападника французького ПСЖ Кіліана Мбаппе. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, також у шорт-лист парижан входять нападник неаполітанців Віктор Осімген та вінгер Мілана Рафаель Леау. Але саме варіант із запрошенням 23-річного грузина є приоритетним для ПСЖ.
Діючий контракт Кварадони з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його 80 млн. євро.
Цього сезону Хвіча Кварацхелія зіграв за Наполі 33 матчі, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.