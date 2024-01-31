Італія

Гравець є одним з лідерів італійського клубу.

Хвіча Кварацхелія хоче мати більшу зарплатню у Наполі - повідомляє Calciomercato.

Наразі Хвіча має один із найнижчих заробків у команді, отримуючи лише близько 1 мільйона євро за сезон плюс додаткові бонуси.

Агент гравця Мамука Джугелі і Кварацхелія наполягають на новому вигідному контракті з клубом, що орендував Леандро Дендонкера взимку. В свою чергу Ауреліо Де Лаурентіс запропонував новий контракт на суму близько 4 мільйонів євро за сезон, тому що сторона вінгера наполягає на сумі 7 мільйонів євро.

Цього сезону 22-річний гравець провів 28 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 5 асистів.