Франція

Завершився матч цього турніру.

Ренн виграв у Ле-Пюї на виїзді та вийшов в півфінал Кубку Франції. Дублем у другому таймі відмітився Бенжамен Буріжо, наразі на наступній стадії також зіграють Валансьєнн і Ліон, ПСЖ та Ніцца будуть грати у березні.

Ле-Пюї — Ренн 1:2

Голи: Теат, 9, Буріжо, 49, 82

Ренн: Галлон — Г. Дуе, Омарі, Теат, Трюффер — Матусіва, Сантамарія, Буріжо (Ламбурд, 90), Д. Дуе (Салах, 70) — Тер'є (Калімуендо, 70), Гуірі (Бла, 77)

Попередження: Діахабі, Пєхоцкі — Матусіва