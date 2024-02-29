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Ле Пюї - Ренн - Getty Images
29 лютого 2024, 23:47
Ренн виграв у Ле-Пюї на виїзді та вийшов в півфінал Кубку Франції. Дублем у другому таймі відмітився Бенжамен Буріжо, наразі на наступній стадії також зіграють Валансьєнн і Ліон, ПСЖ та Ніцца будуть грати у березні.
Ле-Пюї — Ренн 1:2
Голи: Теат, 9, Буріжо, 49, 82
Ренн: Галлон — Г. Дуе, Омарі, Теат, Трюффер — Матусіва, Сантамарія, Буріжо (Ламбурд, 90), Д. Дуе (Салах, 70) — Тер'є (Калімуендо, 70), Гуірі (Бла, 77)
Попередження: Діахабі, Пєхоцкі — Матусіва