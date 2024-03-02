Важка гра для лідера французької першості.
Енріке, Getty Images
02 березня 2024, 13:50
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував гру 24-го туру французької Ліги 1 з Монако (0:0). Його слова наводить L’Équipe.
"Вийшло два різні тайми. У першому суперник створив багато моментів і був небезпечнішим. У другому – протилежна ситуація: ми створили більше моментів. Ми могли як виграти, так і програти. У підсумку ми маємо закономірний результат.
Я вже казав, що матч схожий на гру з Сосьєдадом, як у плані індивідуальної майстерності гравців суперника, так і команди в цілому. Сосьєдад – команда рівня Ліги чемпіонів, вони звикли до таких матчів і шукатимуть щастя в атаці", — заявив іспанський фахівець.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон розповів про зустріч з Кіліаном Мбаппе.