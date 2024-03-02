Франція

Француз думками вже в Мадриді?

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився щодо заміни Кіліана Мбаппе у матчі 24-го туру французької Ліги 1 з Монако (0:0). Цитує іспанця L’Équipe.

"Заміна Мбаппе — повністю тренерське рішення. Рано чи пізно нам треба навчитися грати без Кіліана. Це моє рішення, ухвалене на благо команди.

Проблеми з Мбаппе? Я не хочу цих ігор. Я професіонал. Проблем немає. Це просто вирішення ситуації найкращим, як на мене, способом для команди", — сказав Енріке.

Нагадаємо, нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе було замінено після першого тайму гри з Монако. Це другий матч поспіль коли зіркового француза змінюють по ходу зустрічі.

Нещодавно Мбаппе повідомив своє оточення, що ще не погодив контракт із Реалом.