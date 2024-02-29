Франція

Ви ж не насправді думали, що цю сагу завершено?

Французького нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе та мадридський Реал уже не перший рік пов’язує тривала історія з трансфером зіркового виконавця до столиці Іспанії.

Проте саме найближчого трансферного вікна, як можна зробити висновок із останнього оновлення, ця історія нарешті має завершитись.

І якщо сам 25-річний виконавець уже повідомив керівництво ПСЖ про свій відхід, то на відміну від раніше поданої іспанською пресою інформації щодо наявності погодженого контракту з Реалом, точних даних наразі немає.

Напередодні відбувся урочистий захід у Єлисейському президентському палаці за участі президента Франції Еммануеля Макрона та декількох поважний гостей накшталт еміра Катару шейха Таміма бін Хамада Аль Тані та президента ПСЖ Насера Аль-Хелаїфі, а також самого Кіліана Мбаппе, під час якого футболіст повідомив присутніх про те, що в нього наразі немає жодних домовленостей щодо контракту з Реалом.

При цьому емір Катару обмежився лише фразою: "Удачі!", під час короткої бесіди з гравцем.

Тим часом на рахунку Мбаппе 32 голи та сім гольових передач у 32 матчах цього сезону.