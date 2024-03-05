Франція

На даний момент команда з Парижа провела 19 безпрограшних матчів у гостях.

У матчі 24 туру французької Ліги ПСЖ у гостях поділив очки з Монако (0:0).

За інформацією прес-служби Ліги 1, ПСЖ встановив найдовшу безпрограшну серію у своїй історії, не поступаючись у гостьових зустрічах чемпіонату Франції протягом 19 матчів.

Ця серія почалася минулого сезону — з матчу 25 туру проти Марселя, в якій парижани програли з рахунком 0:3.

Після 24 турів ПСЖ набрав 55 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці Ліги 1, випереджаючи Брест на дев'ять балів.

Свій наступний матч у чемпіонаті ПСЖ проведе проти Реймса на своєму полі. Гра відбудеться 10 березня. До цього парижани зіграють у гостях проти Реала Сосьєдада в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів — сьогодні, 5 березня.