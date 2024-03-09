Франція

Парижани збираються надовго зберегти свого вихованця.

Найближчим часом центральний півзахисник ПСЖ Варрен Заїр-Емері продовжить контракт зі своїм клубом до 2029 року. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, продовження контракту 18-річного футболіста відбудеться найближчими днями, у крайньому випадку — найближчими тижнями.

Наголошується, що у ПСЖ мають намір зробити свого вундеркінда центральною фігурою свого спортивного проекту.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 250 тисяч євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Цього сезону Варрен Заїр-Емері відіграв за ПСЖ 30 матчів, забив три голи та віддав шість результативних передач.