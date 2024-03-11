Франція

Видатні футболісти.

Президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі висловився про зміни в довгостроковій стратегії клубу. Його слова наводить RMC Sport.

"Для мене велика честь, що Златан Ібрагімович, Ліонель Мессі та Неймар виступали за нашу команду, представляли наш клуб. Очевидно, це також було частиною стратегії.

Тепер, як ви знаєте, настав новий цикл. Але ми завжди пишатимемося тим, що у нас були такі гравці – раніше ніхто не міг і уявити їх у футболці ПСЖ", — сказав президент діючого чемпіона Франції.