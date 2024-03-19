Франція

Контракт французького хавбека з Ювентусом спливає влітку 2024 року.

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо може змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону, оскільки термін дії його контракту розраховано до літа 2024 року.

28-річний француз висловився щодо можливого повернення до Парі Сен-Жермен на правах вільного агента та планах на майбутнє.

"Повернення до ПСЖ? З одного боку, це лестить, але це залишається складним питанням, коли ти знаєш, як все закінчилося минулого року. Ніколи не можна закривати двері перед усіма... Втім, у будь-якому випадку це точно не буде моїм пріоритетом

Щодо свого майбутнього я ще нічого не вирішив. У наступному сезоні Ювентус повинен взяти участь у Лізі чемпіонів і Клубному чемпіонаті світу. Так що ці два моменти залишаються в моїх думках, проте я ще не приймав жодних рішень", — цитує слова Рабьо журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Адрієн Рабьо провів за Ювентус 24 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 3 асисти. Раніше повідомлялося, що туринці прагнуть продовжити співпрацю з французьким хавбеком.