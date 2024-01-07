Туринський клуб намагається зберегти у своєму складі французького півзахисника.
АДРІЄН РАБЬО - GETTY IMAGES
07 січня 2024, 15:35
Поточна угода французького півзахисника Адрієна Рабьо з Ювентусом розрахована до кінця цього сезону. Хавбек через своїх посередників повідомив керівництву Юве, що він готовий підписати лише однорічний контракт.
Як повідомляє журналіст Нікколо Чеккаріні, клуб розпочав переговори з півзахисником щодо нової трудової угоди.
Зазначається, що головний тренер туринської команди Массіміліано Аллегрі вважає 28-річного виконавця ключовим футболістом клубу.
Цього сезону, Адрієн Рабьо зіграв за Ювентус 13 матчів, забивши два голи та віддавши три результативні передачі.