Італія

Туринський клуб намагається зберегти у своєму складі французького півзахисника.

Поточна угода французького півзахисника Адрієна Рабьо з Ювентусом розрахована до кінця цього сезону. Хавбек через своїх посередників повідомив керівництву Юве, що він готовий підписати лише однорічний контракт.

Як повідомляє журналіст Нікколо Чеккаріні, клуб розпочав переговори з півзахисником щодо нової трудової угоди.

Зазначається, що головний тренер туринської команди Массіміліано Аллегрі вважає 28-річного виконавця ключовим футболістом клубу.

Цього сезону, Адрієн Рабьо зіграв за Ювентус 13 матчів, забивши два голи та віддавши три результативні передачі.