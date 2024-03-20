Франція

Форвард ПСЖ прокоментував свою погану форму в поточній кампанії.

Французький Парі Сен-Жермен улітку минулого року здійснив черговий великий трансфер — із лісабонської Бенфіки до клубу перейшов португальський нападник Гонсалу Рамуш, за якого, після річної оренди, мають заплатити 65 млн євро.

Однак на повну заграти коштовний 22-річний новачок у команді Луїса Енріке так досі не зумів, а в грудні з невідомих причин узагалі перестав з’являтись на футбольному полі.

На цьому тлі під час зимового трансферного вікна почали з’являтись чутки, буцімто ПСЖ уже готовий розстатись із своїм гравцем.

Однак напередодні Рамуш дав інтерв’ю, у якому пояснив, що пішло не так із його справами в клубі за останні кілька місяців.

"У мене був пекельний грудень: я, виходить, повністю його проблював та втратив 8 кілограмів за 20 днів через вірус, який із часом перетворився на кишкову інфекцію.

У мене була кровотеча й блювота, я не міг їсти й мав дуже високу температуру. Зрештою, я чотири чи п’ять разів потрапляв до лікарні, де мені ставили крапельниці.

Я втратив вісім кілограмів саме тоді, коли тривала середина мого періоду адаптації у Франції, тож ця прикра історія мені точно не допомогла.

Отже, у січні мені довелося набрати вагу знову. Мені пощастило, тому що це був більш спокійний місяць в плані кількості матчів, адже було дуже важко знову увійти в потрібний ритм", — заявив португальський виконавець.

Рамуш у цьому сезоні зіграв 30 матчів (1377 хвилин), забивши дев’ять голів та віддавши один гольовий пас.