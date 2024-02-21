Наразі форварди незадоволені кількістю ігрових хвилин у команді.
Рандаль Коло Муані - Getty Images
21 лютого 2024, 21:34
Рандаль Коло Муані та Гонсалу Рамуш незадоволені кількістю ігрового часу у ПСЖ та можуть відправитися у інші клуби - повідомляє ресурс Le Parisien.
Минулого літа було оформлено трансфери Рандаля та Гонсалу у клуб зі столиці Франції. ПСЖ заплатив 90 мільйонів євро за Коло Муані та 65+15 мільйонів євро за Рамуша.
Конкуренція в атаці команди достатньо серйозна враховуючи виступи Кіліана Мбаппе, але враховуючи його трансфер до іншого чемпіонату вони можуть отримувати більшу кількість ігрового часу.
У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів клуб виграв у Реала Сосьєдад з рахунком 2:0.