Франція

Наразі форварди незадоволені кількістю ігрових хвилин у команді.

Рандаль Коло Муані та Гонсалу Рамуш незадоволені кількістю ігрового часу у ПСЖ та можуть відправитися у інші клуби - повідомляє ресурс Le Parisien.

Минулого літа було оформлено трансфери Рандаля та Гонсалу у клуб зі столиці Франції. ПСЖ заплатив 90 мільйонів євро за Коло Муані та 65+15 мільйонів євро за Рамуша.

Конкуренція в атаці команди достатньо серйозна враховуючи виступи Кіліана Мбаппе, але враховуючи його трансфер до іншого чемпіонату вони можуть отримувати більшу кількість ігрового часу.

У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів клуб виграв у Реала Сосьєдад з рахунком 2:0.