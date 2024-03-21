Франція

Особливих здивувань оприлюднені показники не викликали.

У французькому футболі кожного року точаться дискусії з приводу зарплатні та додаткових винагород, які отримують футболісти та тренери Ліги 1, проте цього року відоме місцеве видання вирішило розширити власне розслідування та дізнатись, скільки отримують арбітри, що працюють на матчах Ліги 1 та Ліги 2.

З’ясувалось, що кожен рефері має певну фіксовану щомісячну винагороду (надбавка за підготовку), а також різноманітні бонуси (надбавки за матчі), розмір яких окремо вираховується в кожному випадку.

Фіксована частина — це 7239 євро на місяць (без урахування податків), до якої згодом додаються наступні змінні виплати:

– 3375 євро за матч;

– добові в розмірі 200 євро/доба (3 дні, 600 євро) на кожну гру;

– компенсація витрат на проїзд, проживання в готелі та харчування.

Загалом, виходить у середньому 165 000 євро на рік для кожного арбітра.

Окрім цього, четвірка "елітних" рефері в складі Клемана Тюрпена, Франсуа Летесье, Бенуа Бастьєна та Стефані Фраппар отримують ще по 2000 євро щомісяця за свою категорію.

Цього року у французьких арбітрів також буде привід непогано підзаробити — за кожен матч на Євро-2024 вони отримають по 10000 євро.

Таким чином журналісти підрахували, но найбільш оплачуваним арбітром минулого сезону в Лізі 1 став Клеман Тюрпен, який заробив приблизно 260000 євро за футбольний рік.

Щодо Ліги 2, то тут зарплатні значно нижчі — 2106 євро на місяць, а змінні виплати сягають максимум 1764 євро за гру.

Окрім цього, кожен рефері у Франції має право на премію в розмірі від 10000 до 65000 євро після завершення кар’єри на перекваліфікацію.