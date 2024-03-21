Франція

"Біг Мак" по-французьки.

Компанія McDonald's стала новим титульним спонсором французької Ліги 1. Про це йдеться на офіційному сайті Професійної футбольної ліга Франції.

Повідомляється, що з наступного сезону турнір носитиме назву McDonald's Ліга 1. Угода розрахована на три роки.

"Завдяки цій новій угоді LFP (Професійна футбольна ліга Франції ред.) продовжує свої амбіції щодо розвитку бренду Ліги 1, щоб зробити її ще більш об'єднуючою. Завдяки своїй національній мережі з 1560 ресторанів McDonald's дозволить Лізі 1 стати ще ближчими до вболівальників по всій країні.

Крім того, завдяки міжнародному аспекту свого титульного спонсора, Ліга 1 виграє від додаткових факторів зростання за кордоном.

Цим новим партнерством McDonald's наголошує на глибокій прихильності всіх своїх франчайз до розвитку аматорських спортивних клубів. По всій країні понад 400 футбольних клубів користуються підтримкою ресторанів McDonald's для підтримки молодіжних, аматорських, жіночих та професійних команд.

LFP і McDonald's також мають намір використовувати своє майбутнє партнерство для підтримки своїх давніх зобов'язань щодо боротьби з малорухомим способом життя та просування амбітних соціальних та екологічних програм", – йдеться у заяві LFP.