Франція

Франція провела один з найгірших матчів за останній час.

Нападник італійського Мілана Олів'є Жиру прокоментував домашню поразку збірної Франції в товариському матчі з Німеччиною (0:2). Цитує досвідченного форварда журналіст Альфредо Педулла.

"Не треба шукати виправдань. Ми почали гру не найкращим чином, і вони застали нас зненацька. Також ми не використали свої нагоди. Нам потрібен час для того, щоб відреагувати та проаналізувати.

Це попередження для нас, ми маємо бути готовими від самого початку і протягом усіх 90 хвилин матчу. Ми занадто багато втрачали м'ячів.

У першому таймі ми мали декілька шансів, нам вдавалося залишатися небезпечними. Однак в підсумку німці перевершили нас. Але, ​​краще програти зараз, ніж на Євро", — заявив 37-річний нападник.

Цього сезону Олів'є Жиру відіграв за Мілан 36 матчів, забив 14 голів та віддав 9 результативних передач.