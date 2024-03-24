Франція

Дуже слабка гра підопічних Дешама.

Півзахисник мадридського Реалу Орельєн Чуамені прокоментував поразку збірної Франції у товариському матчі з Німеччиною (0:2). Його слова наводить GFNF.

"Думаю, нас повінстю переграли без шансів. Ми не змогли реалізувати наш план на гру. Нам протистояла чудова команда.

Нам потрібно грати краще, як індивідуально, так і всій команді. Це тривожний дзвінок, але водночас посипати голову попелом не потрібно. Ми знаємо, що робити, і впевнені у своїй майстерності.

Немає виправдання нашій грі. Зараз треба зробити правильні висновки, щоб це не повторилося безпосередньо на Євро", — сказав Чуамені.