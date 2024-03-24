Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 23 березня 2024 року.
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24 березня 2024, 00:50
Німеччина прагматично розібрала Францію.
Жодних шансів на реванш за поразку піврічної давнини в команди Дідьє Дешама не було.
Огляд матчу:
Франція — Німеччина 0:2
Голи: Вірц, 1, Гаверц, 49.
Франція: Самба — Кунде (Клосс, 60), Павар, Упамекано, Л. Ернандес (Т. Ернандес, 61) — Заїр-Емері (Камавінга, 61), Чуамені (Фофана, 74), Рабьо — Дембеле (Коло Муані, 83), М. Тюрам (Жиру, 61), Мбаппе.
Німеччина: тер Штеген — Кімміх, Та, Рюдігер, Міттельштедт — Андріх, Кроос — Мусіала (Фюллькруг, 80), Гюдоган (Мюллер, 71), Вірц (Фюріх, 72) — Гаверц (Ундав, 80).
Попередження: Мбаппе — Андріх.