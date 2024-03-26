Франція

Форвард ПСЖ пішов від чергової провокації журналістів.

Французький півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені напередодні вчергове дав привід пресі поговорити про можливий перехід його партнера по національній збірній, нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе, до табору "вершкових".

"Іспанія незабаром побачить, наскільки хороший Мбаппе, коли він грає там щодня", — заявив французький виконавець під час інтерв’ю.

Це в свою чергу створило потребу для самого гравця ПСЖ під час власного спілкування з журналістами знаходити відповіді на чергові питання щодо можливого майбутнього трансфера.

"Орельєн так сказав? Ну що ж, рахуйте самі. Я грав проти Реала Сосьєдад у Лізі чемпіонів, незабаром ми гратимемо проти Барселони, а також, можливо, потім ми зіграємо проти Атлетіко в півфіналі.

Тож так, іспанським уболівальникам доведеться бачити мене частіше", — у жартівливій манері відповів Мбаппе.

Нагадаємо, що напередодні став відомим розмір зарплатні Кіліана, у порівнянні з іншими гравцями Ліги 1.