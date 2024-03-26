Форвард ПСЖ пішов від чергової провокації журналістів.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
26 березня 2024, 11:58
Французький півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені напередодні вчергове дав привід пресі поговорити про можливий перехід його партнера по національній збірній, нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе, до табору "вершкових".
"Іспанія незабаром побачить, наскільки хороший Мбаппе, коли він грає там щодня", — заявив французький виконавець під час інтерв’ю.
Це в свою чергу створило потребу для самого гравця ПСЖ під час власного спілкування з журналістами знаходити відповіді на чергові питання щодо можливого майбутнього трансфера.
"Орельєн так сказав? Ну що ж, рахуйте самі. Я грав проти Реала Сосьєдад у Лізі чемпіонів, незабаром ми гратимемо проти Барселони, а також, можливо, потім ми зіграємо проти Атлетіко в півфіналі.
Тож так, іспанським уболівальникам доведеться бачити мене частіше", — у жартівливій манері відповів Мбаппе.
Нагадаємо, що напередодні став відомим розмір зарплатні Кіліана, у порівнянні з іншими гравцями Ліги 1.