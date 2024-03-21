Франція

Десятка найвисокооплачуваних гравців Ліги 1 складається виключно з гравців ПСЖ.

Авторитетне видання L'Equipe представило десятку найвисокооплачуваних гравців французької Ліги 1.

Додамо, що список складається виключно із гравців ПСЖ. При цьому рейтинг очікувано очолює форвард Кіліан Мбаппе, який заробляє шість мільйонів євро на місяць.

Топ-10 найвисокооплачуваних гравців Ліги 1:

1. Кіліан Мбаппе, 6 млн евро на місяць;

2. Усман Дембеле, 1,2 млн евро;

3. Маркіньйос, 1,2 млн евро;

4. Лукас Ернандес, 1,1 млн евро;

5. Мілан Шкрініар, €1,1 млн евро;

6. Джанлуїджі Доннарумма, 849,5 тисяч евро;

7. Марко Асенсіо, 831 тисяч евро;

8. Рандаль Коло Муані, 750 тисяч евро;

9. Ашраф Хакімі, 738 тисяч евро;

10. Норді Мукіеле, 700 тисяч евро.

Після 26 турів Ліги 1 ПСЖ лідирує у чемпіонаті, набравши 56 очок, що на 12 балів більше, ніж у Бреста.