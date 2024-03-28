Франція

Португальський фахівець ще не вирішив своєї долі після нинішнього сезону.

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека може змінити місце роботи перед наступним сезоном. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, у послугах 51-річного португальця, у якого закінчується контракт із "догами" наступного літа, зацікавлені Марсель та Ліон.

Марсель шукає заміну тимчасовому наставнику Жану-Луї Гассе, а Ліон, швидше за все, також залишиться без тренера, після можливого відходу П'єра Сажа. При цьому президентові "ткачів" дуже подобається робота колишнього наставника донецького Шахтаря.

Також зазначається, що Фонсека може залишитися в Ліллі, але він ніколи не приховував, що хотів би попрацювати в клубах із кращими фінансовими можливостями.

Після 26 турів Лілль набрав 43 очки і посідає четверте місце у Лізі 1. Марсель йде на сьомому місці, а Ліон – на десятому.