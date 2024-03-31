Столичний клуб здолав господарів на Велодромі.
Фото: twitter.com/PSG_inside
31 березня 2024, 23:59
У рамках 27-го туру французької Ліги 1 Марсель на своєму полі приймав ПСЖ.
Гості здолали господарів, відправивши в їхні ворота два голи.
Марсель — ПСЖ 0:2
Голи: Вітінья 53, Рамуш 85
Марсель: Лопес, Гарсія, Мбемба (Жиго, 51), Балерді (Унаї, 73), Мерлен, Кондогбіа (Гує, 61), Верету, Харіт, Ндіай (Пемі, 61), Луїс Енріке, Обамеянг.
ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Данілу, Бералдо, Ернандес, Фабіан Руїс (Угарте, 65), Вітінья, Заїр-Емері (Шкріньяр, 77), Дембеле (Асенсіо, 65), Мбаппе (Рамуш, 65), Коло-Муані (Лі Кан Ін, 46).
Попередження: Лукас Бералдо 15, Ернандес 38, Данілу 40, Доннарумма 45+2.
Вилучення: Лукас Бералдо 40.