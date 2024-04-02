Франція

Наразі форвард не впевнений, що зможе виступати за Ле Бле.

Юго Екітіке може вирішити грати не за збірну Франції, а за Камерун через невиклик до команди Дідьє Дешама — повідомляє ресурс La Taniere.

Наразі форварда ще не викликали до колективу, тому враховуючи конкуренцію у атаці Юго розглядає варіант із виступами за африканську збірну, що є однією з найкращих на своєму континенті.

Зараз Екітіке виступає у Айнтрахті на правах оренди з ПСЖ. Крім того, після завершення орендної угоди "орли" мають скористатися обов'язковим правом викупу за 30 млн євро, тоді як французька команда отримає певний відсоток від наступного продажу.

Цього сезону 21-річний гравець провів 11 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 1 асист.