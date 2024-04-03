Серед них — Кунде і Форт.
ЖЮЛЬ КУНДЕ, GETTY IMAGES
03 квітня 2024, 11:58
ПСЖ проявляє інтерес до двох захисників Барселони, повідомляє RAC1.
Французький клуб хоче підписати Жюля Кунде і 17-річного Ектора Форта. Стверджується, що кілька тижнів тому питання обговорювалося на зустрічі представників ПСЖ і Барселони.
Повідомляється, що Барселона виключила можливість продажу Ектора Форта. Переговори щодо можливого трансферу Жюля Кунде тривають.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Форт виходив на поле в 4 матчах за каталонський клуб, відзначившись гольовою передачею.
Що стосується Кунде, то він провів 27 матчів у поточному розіграші чемпіонату — на його рахунку гол і 2 асисти.