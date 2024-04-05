Франція

32-річний француз може змінити клуб наступного літа.

Нападник Ліона Александр Ляказетт може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 32-річного француза зацікавлені відразу кілька клубів із Саудівської Аравії, щоправда, їхні імена не називаються.

Діючий контракт футболіста з "ткачами" розрахований до літа 2025 року.

У нинішньому сезоні Ляказетт провів 27 матчів, у яких забив 16 голів та віддав два асисти.