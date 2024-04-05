32-річний француз може змінити клуб наступного літа.
Александр Ляказетт, Getty Images
05 квітня 2024, 16:21
Нападник Ліона Александр Ляказетт може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, у послугах 32-річного француза зацікавлені відразу кілька клубів із Саудівської Аравії, щоправда, їхні імена не називаються.
Діючий контракт футболіста з "ткачами" розрахований до літа 2025 року.
У нинішньому сезоні Ляказетт провів 27 матчів, у яких забив 16 голів та віддав два асисти.