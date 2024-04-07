Столичний клуб поділив очки з гостями.
Фото: twitter.com/PSG_inside
07 квітня 2024, 00:19
У рамках 28-го туру французької Ліги 1 ПСЖ на своєму полі приймав Клермон.
Паризька команда зуміла уникнути поразки, забивши на 85-й хвилині гри.
ПСЖ — Клермон 1:1
Голи: Рамуш 85 – Кейта 32.
ПСЖ: Тенас — Мукієле (Хакімі, 13), Шкріньяр (Маркіньос, 67), Данілу, Загe — Асенсіо, Угарте, Солер — Коло Муані (Мбаппе, 67), Гонсалу Рамуш, Меюлю (Лі Кан Ін, 67).
Клермон: Ндіає – Кофріє, Пельмар, Матсіма – Аллевіна (Зеффан, 53), Гастьєн, Кеїта (Біла, 84), Нето – Маньєн (Жаке, 73), Чам – Віржиніюс (Ніколсон, 63).
Попередження: Угарте — ...