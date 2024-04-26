Франція

Португальський фахівець проводить потужний сезон з "догами".

Головний тренер французького Лілля Паулу Фонсека влітку може очолити Марсель. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, португальський тренер зацікавлений у співпраці з "олімпійцями", однак він є не єдиним кандидатом, якого французький клуб розглядає. При цьому керівництво Марселя відзначає потужну роботу Фонсеки у Ліллі.

Чинний контракт португальського фахівця з клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

Наразі Лілль під керівництвом Фонсеки йде на четвертому місці у французький Лізі 1, набравши 52 пункти після 30 зіграних турів.