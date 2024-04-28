Колектив Луїса Енріке поки не чемпіон.
ПСЖ - Гавр, twitter.com/PSG_inside
28 квітня 2024, 00:28
У рамках 31-го туру чемпіонату Франції ПСЖ на своєму полі приймав Гавр.
Паризька команда програвала по ходу зустрічі з рахунком 1:3, проте зуміла за підсумком вирвати нічию.
Проте, це не допомогло ПСЖ стати чемпіоном сьогодні. Колективу Луїса Енріке потрібна була перемога.
ПСЖ – Гавр 3:3
Голи: Барколя 29, Хакімі 78, Рамуш 90+5 – Опери 19, Айю 38, Туре 61 (пен).
ПСЖ: Навас, Хакімі, Маркіньос (Шкріньяр, 62), Данилу Перейра, Лукас Бералдо, Вітінія, Заїр-Емері, Дембеле (Мбаппе, 46), Асенсіо (Лі Ка Ін, 46), Баркола, Коло-Муані (Гонсалу Рамуш, 62).
Гавр: Дема, Нього, Льоріс, Сальм'є, Санганте, Опері, Турі, Таргаллін (Кузяєв, 82), Айю (Кешта, 71), Казимир (Жужу, 82).
Попередження: Заїр-Емері, Мбаппе — Санганте.