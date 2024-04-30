Франція

Керманич паризького гранда розраховує на португальського хавбека.

Центральний півзахисник Парі Сен-Жермен Вітінья Феррейра найближчим часом може продовжити контракт зі своїм клубом, оскільки поточна угода спливає влітку 2027 року.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив про бажання, щоб 24-річний португалець залишився в Парижі та підписав із клубом новий контракт.

"Так, бо Вітінья один із найкращих у світі на своїй позиції. У нього все чудово, його сезон був неймовірним.

Вітінья може забивати голи, але також він значно вдосконалив захист і є одним із найкращих гравців, які є у нас", — цитує слова Луїса Енріке журналіст Фабріціо Романо.

У цьому сезоні Вітінья провів за ПСЖ 42 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 9 голів та віддав 5 результативних передач.