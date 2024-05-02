Франція

На нагороду претендують п'ять футболістів.

Національна спілка професійних футболістів Франції UNFP опублікувала список номінантів на нагороду найкращому французькому гравцю, який виступає за кордоном.

На нагороду претендують п'ять футболістів — Едуардо Камавінга та Орельєн Чуамені з мадридського Реала, Майк Меньян з Мілана, Вільям Саліба з Арсеналу та Антуан Грізманн з мадридського Атлетіко.

У цьому списку лише Грізманн брав нагороду у 2016 році, а з 2019 до 2023 року приз діставався Каріму Бензема, який зараз виступає в Саудівській Аравії.