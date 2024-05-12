Франція

Коментар відносно виступів форварда в головному єврокубку.

Тьєррі Анрі розповів щодо невдачі Кіліана Мбаппе з ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів.

"Нелегко виграти Лігу чемпіонів. Ви бачите, що їм дуже важко це зробити. Це його остання гра у Європі за ПСЖ, але, як я вже казав — він може залишати цей клуб з високо піднятою головою. Не кожен може виграти всюди все, особливо Лігу чемпіонів", — цитує форварда ресурс CBS Sports Golazo.

"Чи він все ще серед найкращих гравців у історії клубу? Це навіть не дискусія. Для мене він номер один, найкращий гравець в історії клубу.

Але деякі люди, які бачили інших гравців, скажуть вам, що це може бути не так. Це очевидно, що це моя думка. Очевидно, що я знаю це.

Для мене Кіліан Мбаппе з тим впливом, який він має на увесь світ, те, що він робить, на мою думку — він увійде в історію клубу як один із найкращий гравців для ПСЖ. Це моя думка".

В матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів ПСЖ програв Боруссії Дортмунд та залишив турнір.