Француз візьме почесну "десятку".
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
07 травня 2024, 15:59
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе наступного сезону гратиме за Реал у футболці з престижним номером 10 на спині, повідомляє Le Parisien.
Мбаппе в юності був уболівальником Реала і завжди мріяв грати за мадридський клуб, хоча досі з переходом не складалося, незважаючи на те, що француз кілька разів був близький до цього.
Мбаппе носить десятку і в ПСЖ, і в збірній Франції.
Нагадаємо, що зараз під 10-м номером у Реалі грає Лука Модрич, який, як очікується, залишить клуб після закінчення сезону і може зовсім завершити кар'єру.