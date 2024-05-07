Іспанія

Француз візьме почесну "десятку".

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе наступного сезону гратиме за Реал у футболці з престижним номером 10 на спині, повідомляє Le Parisien.

Мбаппе в юності був уболівальником Реала і завжди мріяв грати за мадридський клуб, хоча досі з переходом не складалося, незважаючи на те, що француз кілька разів був близький до цього.

Мбаппе носить десятку і в ПСЖ, і в збірній Франції.

Нагадаємо, що зараз під 10-м номером у Реалі грає Лука Модрич, який, як очікується, залишить клуб після закінчення сезону і може зовсім завершити кар'єру.