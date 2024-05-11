Франція

Француз покидає Париж.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе зустрівся з активними фанатами паризького клубу.

"Я хотів подякувати вам. Все ще не закінчилося, тому що попереду фінал Кубка Франції.

Мені було важливо подякувати вам за все, що ви зробили для мене і моєї родини. Для моєї сім'ї, не тільки зі спортивного, а й з людського боку. Для мене було важливо повернутися сюди, в Париж, щоб вирости, як футболісту та, як людині.

Емоції, вся ця атмосфера на Парк де Пренс. Це те, що я хочу пам'ятати більше, ніж голи. Мені пощастило бути частиною цього клубу. Я не думаю, що люди дійсно розуміють, що означає грати за ПСЖ. Протягом семи років мені пощастило насолоджуватися кожним моментом.

Були і хороші, і погані моменти. У мене завжди було відчуття гордості. Хочу сказати вам спасибі, а також побажати удачі і всього найкращого в майбутньому. Для вас і ваших сімей. Хто знає, можливо, коли-небудь ми знову зустрінемося. Але в будь-якому разі, спасибі вам велике!", — сказав Мбаппе.