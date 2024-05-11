Франція

Команда повертається до елітного дивізіону через один рік.

Осер гарантував собі путівку до французької Ліги 1 та повернеться до елітного дивізіону Франції після року відсутності.

У матчі передостаннього 37 туру Ліги 2 Осер у гостях поділив очки з Ам'єном. Матч закінчився із рахунком 0:0.

Таким чином, Осер набрав 71 очко за тур до закінчення чемпіонату та має чотири очки відриву від найближчого переслідувача Анже, що гарантувало чемпіонство та путівку до Ліги 1.

Нагадаємо, Осер вилетів із Ліги 1 за підсумками сезону-2022/23, посівши 17 місце. До цього команда не могла вийти в еліту протягом десяти років – із сезону-2011/12.