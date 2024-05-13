Франція

Несподівана ситуація зі стану французької команди.

Французький нападник Кіліан Мбаппе, який влітку залишить ПСЖ, побився з президентом клубу Нассером Аль-Хелаїфі, повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, інцидент стався в неділю на Парк де Пренс перед матчем із Тулузою (1:3) у 33-му турі Ліги 1.

Повідомляється, що глава парижан зажадав у Мбаппе пояснень, чому форвард не подякував йому в прощальному відео. Суперечка різко перейшла в серйозну перепалку і закінчилася рукоприкладством.

Очікується, що наступним клубом Мбаппе стане мадридський Реал.