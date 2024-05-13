Несподівана ситуація зі стану французької команди.
Французький нападник Кіліан Мбаппе, який влітку залишить ПСЖ, побився з президентом клубу Нассером Аль-Хелаїфі, повідомляє Le Parisien.
За інформацією джерела, інцидент стався в неділю на Парк де Пренс перед матчем із Тулузою (1:3) у 33-му турі Ліги 1.
Повідомляється, що глава парижан зажадав у Мбаппе пояснень, чому форвард не подякував йому в прощальному відео. Суперечка різко перейшла в серйозну перепалку і закінчилася рукоприкладством.
Очікується, що наступним клубом Мбаппе стане мадридський Реал.