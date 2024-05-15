Франція

Гравець хоче змінити команду наступного літа.

Ніцца викупила Моргана Сансона з Астон Вілли — повідомляє офіційний сайт клубу.

Сума трансферу складе 4 мільйони євро. Раніше Морган виступав у французькій команді в оренді з Астон Вілли.

До цього Сансон також відправлявся в оренду у Страсбур. В Ніцці півзахисник став важливим елементом та разом з нею змагається за потрапляння до єврокубків.

Цього сезону 29-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 3 асисти.