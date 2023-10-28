Франція

Вражаюче досягнення для "гімнастів".

Вчора, 27 жовтня, у матчі десятого туру французької Ліги 1 Ніцца у гостях мінімально обіграла Клермон із рахунком 1:0.

Перемогу "гімнастам" приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Гішама Будаві на 74 хвилині зустрічі.

За інформацією OptaJean, Ніцца стала першою командою з 1984 року, якій вдалося уникнути поразок у перших десяти турах французького чемпіонату.

Востаннє таке вдавалося Бордо, який продовжив безпрограшну серію до 13 турів.

Після 10 турів Ніцца очолює турнірну таблицю Ліги 1, набравши 22 очки. Найближчий переслідувач Монако має 20 балів після дев'яти ігор.