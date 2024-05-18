Франція

Завершилися всі матчі 38 туру другого дивізіону Франції.

За підсумками останнього, тридцять восьмого туру французької Ліги 2-2023/24 визначилась друга команда, яка точно братиме участь у наступному сезоні Ліги 1.

Після завершення минулого туру повернення до еліти з першого місця турнірної таблиці другого дивізіону Франції собі гарантував Осер. Тепер свою участь у наступній кампанії Ліги 1 забезпечив Анже.

Для цього команді вистачило домашньої нічиєї з Дюнкерком (0:0), оскільки їхній переслідувач Сент-Етьєн поступився Кевії-Руану на виїзді (2:1).

За даними OptaJean, вперше з сезону-2006/07 до еліти повернулися два клуби, які вилетіли звідти лише кампанією раніше. У сезоні-2022/23 Осер фінішував 17-м, а Анже посів 20-ту сходинку турнірної таблиці.

На Сент-Етьєн, Родез і Париж чекає плей-оф за підвищення до Ліги 1. До міні-турніру приєднається 16-та команда вищого дивізіону (Мец або Гавр), яка боротиметься за збереження прописки в еліті.