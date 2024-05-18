Франція

26-річний футболіст буде проданий під час міжсезоння.

Захисник ПСЖ Норді Мукіеле перебуває у списку футболістів, які з великою ймовірністю покинуть клуб цього літа.

Журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що француз майже напевно продовжить кар'єру в іншій команді.

Мукіеле не влаштовує ПСЖ. Команда Луїса Енріке хоче запросити нового правого захисника в якості підстраховки Ашрафу Хакімі.

Норді в січні був цікавий мюнхенській Баварії, але влітку трансфер навряд чи відбудеться.

У цьому розіграші чемпіонату Франції 26-річний Мукіеле провів 15 матчів, де не відзначився жодною результативною дією.