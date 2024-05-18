26-річний футболіст буде проданий під час міжсезоння.
НОРДІ МУКІЕЛЕ, GETTY IMAGES
18 травня 2024, 22:59
Захисник ПСЖ Норді Мукіеле перебуває у списку футболістів, які з великою ймовірністю покинуть клуб цього літа.
Журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що француз майже напевно продовжить кар'єру в іншій команді.
Мукіеле не влаштовує ПСЖ. Команда Луїса Енріке хоче запросити нового правого захисника в якості підстраховки Ашрафу Хакімі.
Норді в січні був цікавий мюнхенській Баварії, але влітку трансфер навряд чи відбудеться.
У цьому розіграші чемпіонату Франції 26-річний Мукіеле провів 15 матчів, де не відзначився жодною результативною дією.