Франція

Зловмисники хотіли відібрати машини у футболістів.

Відразу кілька гравців Марселя стали жертвами збройного нападу після матчу 38 туру французької Ліги 1 проти Гавра (2:1). Про це повідомляє La Provence.

За інформацією джерела, Жан Онана, Абдул Бамо Мейте і Феріс Мумбанья поверталися додому, їхаючи двома машинами (Range Rover та Toyota Yaris), під час чого потрапили в неприємний інцидент.

Злодії, погрожуючи зброєю, вимагали футболістів віддати їм машини. Незважаючи на це, гравцям "провансальців" вдалося втекти, але їх автомобілі обстріляли.

Зазначається, що дві кулі потрапили у двері однієї з машин, а третя у багажник іншого автомобіля. Футболісти залишилися неушкодженими.

Поліція вже розпочала розслідування цього інциденту.

Після 34 турів Марсель набрав 50 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці Ліги 1.