Франція

У клубі хочуть підсилити атакувальну лінію.

Монако хоче підписати Армандо Брою влітку — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Форвард є в шортлисті в якості теоретичної заміни Віссаму Бен Єддеру. У команді шукають молодого футболіста на дану позицію, що є пріоритетом.

Щодо Армандо, то він залишить Челсі влітку. Також лондонський клуб відправляв його в оренду у Фулгем.

Цього сезону 22-річний гравець провів 27 матчів в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.