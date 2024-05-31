Франція

У клубі не стануть оскаржувати рішення щодо Мохамеда Камара.

Опорний півзахисник Монако Мохамед Камара отримав 4-матчеву дискваліфікацію в якості покарання за відмову брати участь в акції боротьби з гомофобією, передає видання The Athletic.

У матчі 34 туру Ліги 1-2023/24 24-річний малієць заклеїв на футболці логотип із перекресленим словом "гомофобія". Камара також не став фотографуватися перед банером на підтримку міжнародного дня боротьби з гомофобією, біфобією, інтерфобією і трансфобією.

У Монако підтримали дії ліги, заявивши, що півзахисник зробив це з релігійних міркувань.

"Це дуже чутлива тема на всіх рівнях, тому що ми також повинні поважати всі релігії. Але як організація ми дуже засмучені цим епізодом і хочемо дати зрозуміти, що не підтримуємо це", — заявили в керівництві клубу.

У поточному сезоні Камара взяв участь у 20 матчах Монако у Лізі 1, відзначившись голом і 2 асистами.