Француз отримає дев'ятку, а через рік — десятку.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
03 червня 2024, 19:58
Кіліан Мбаппе змінить ігровий номер через рік після переходу в Реал.
Як повідомляє Le Parisien, у першому сезоні нападник отримає 9-й номер, який 12 років належав Каріму Бензема.
Влітку 2025 року, коли клуб залишить Лука Модрич, Мбаппе візьме десятку — це вже вирішене питання.
У сезоні-2023/24 Мбаппе провів 29 ігор у Лізі 1: на його рахунку 27 голів і 7 асистів.
Раніше повідомлялося, що сьогодні Реал оголосить про підписання Мбаппе.