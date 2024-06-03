Франція

Француз отримає дев'ятку, а через рік — десятку.

Кіліан Мбаппе змінить ігровий номер через рік після переходу в Реал.

Як повідомляє Le Parisien, у першому сезоні нападник отримає 9-й номер, який 12 років належав Каріму Бензема.

Влітку 2025 року, коли клуб залишить Лука Модрич, Мбаппе візьме десятку — це вже вирішене питання.

У сезоні-2023/24 Мбаппе провів 29 ігор у Лізі 1: на його рахунку 27 голів і 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що сьогодні Реал оголосить про підписання Мбаппе.