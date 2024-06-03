Іспанія

Кіліан нарешті стане гравцем Реала.

3 червня Реал оголосить про підписання ексгравця ПСЖ Кіліана Мбаппе, повідомляє французьке видання L’Équipe.

Новина про підписання Мбаппе планувалась після святкування Реала перемоги в Лізі чемпіонів. Тоді як презентація гравця на Сантьяго Бернабеу відбудеться після завершення виступів збірної Франції на Євро-2024.

Контракт з французом підпишуть до 2029 року.

Мбаппе виступав за ПСЖ із літа 2018 року і з того часу відіграв за паризький клуб 308 матчів у всіх турнірах, відзначившись 256 голами та 108 асистами.

Із ПСЖ Кіліан шість разів став переможцем французької Ліги 1, тричі виграв Суперкубок Франції та чотири рази здобув Кубок Франції.