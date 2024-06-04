Керівництво клубу не хоче, щоби гравці брали на себе зайве навантаження.
Варрен Заїра-Емері, Getty Images
04 червня 2024, 19:47
Керівництво ПСЖ не збирається відпускати на Олімпійські ігри півзахисника Варрена Заїра-Емері та нападаючого Бредлі Баркола. Про це повідомляє L'Equipe.
При цьому обидва футболісти відсутні в попередній заявці олімпійської збірної Франції.
За інформацією джерела, причиною такого рішення з боку клубу є перевантаження гравців.
Також додамо, що обидва гравці присутні у заявці збірної Франції на Євро-2024, який пройде перед Олімпіадою.
На Олімпійських іграх Франція зіграє проти США, Гвінеї та Нової Зеландії.