Франція

Керівництво клубу не хоче, щоби гравці брали на себе зайве навантаження.

Керівництво ПСЖ не збирається відпускати на Олімпійські ігри півзахисника Варрена Заїра-Емері та нападаючого Бредлі Баркола. Про це повідомляє L'Equipe.

При цьому обидва футболісти відсутні в попередній заявці олімпійської збірної Франції.

За інформацією джерела, причиною такого рішення з боку клубу є перевантаження гравців.

Також додамо, що обидва гравці присутні у заявці збірної Франції на Євро-2024, який пройде перед Олімпіадою.

На Олімпійських іграх Франція зіграє проти США, Гвінеї та Нової Зеландії.