Франк Ес став головним тренером Ніцци, повідомив офіційний сайт команди.

Раніше французький фахівець очолював Ренн і Ланс.

Минулого сезону Ланс посів 7-ме місце в Лізі 1, Ніцца фінішувала п'ятою.

Крім того, Ніцца оголосила про призначення нового спортивного директора. Ним став Флоріан Моріс, який обіймав аналогічну посаду в Ренні.

Нагадаємо, після закінчення минулого сезону колишній тренер Ніцци Франческо Фарьолі перейшов в Аякс.