53-річний фахівець тренуватиме "гімнастів".
Франк Ес, Getty Images
06 червня 2024, 13:59
Франк Ес став головним тренером Ніцци, повідомив офіційний сайт команди.
Раніше французький фахівець очолював Ренн і Ланс.
Минулого сезону Ланс посів 7-ме місце в Лізі 1, Ніцца фінішувала п'ятою.
Крім того, Ніцца оголосила про призначення нового спортивного директора. Ним став Флоріан Моріс, який обіймав аналогічну посаду в Ренні.
Нагадаємо, після закінчення минулого сезону колишній тренер Ніцци Франческо Фарьолі перейшов в Аякс.