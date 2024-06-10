Франція

Француз шукає нового виклику.

Півзахисник Монако та збірної Франції Юссуф Фофана напевно залишить "монегасків" цього літа. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 25-річний гравець вже домовився з французьким клубом про відхід з команди. Поки просунутих переговорів з зацікавленими клубами ще немає, але Фофана повідомив керівництво Монако, що готовий до нового виклику у своїй кар'єрі.

Чинний контракт француза з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Юссуф Фофана відіграв за Монако 35 матчів, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.